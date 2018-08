Motorista avança preferencial e acerta motociclista no Bela Vista

O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, por volta das 16h30, na Avenida Brasil com a Rua Pedro da Costa, no Bairro Bela Vista, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, a condutora da moto Biz, trafegava pela Avenida Brasil, sentido BR-174, quando na esquina com Rua Pedro da Costa, colidiu contra o carro, no qual o motorista teria avançado a preferecial.

No impacto, a motociclista sofreu escoriações no joelho direito e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) compareceu no local e registrou a ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia