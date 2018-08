Reinaugura nesse domingo o Pesqueiro Lagoa da Prata em Vilhena

O Pesqueiro Lagoa da Prata, localizado na linha 135, Setor da Piscicultura Santa Fé, Vilhena, está sob nova direção, e a data de reinauguração está marcada para esse domingo, 19.

Contando com um ambiente tranquilo e agradável cercado pela natureza, o Lagoa da Prata oferece a seus clientes pesque e pague, almoço feito no fogão a lenha, pesca esportiva e balneário com música ao vivo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação