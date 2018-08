Servidora tem bicicleta furtada dentro do pátio da Câmara de Vereadores em Vilhena

O fato foi registrado pela vítima no começo da tarde de quarta-feira, 15, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima que trabalha na Câmara de Vereadores, chegou na manhã de terça-feira, 14, e deixou sua bicicleta CXR de cor preta e vermelha, 21 marchas aro 29, no pátio do poder legislativo, onde está funcionando temporariamente anexo ao Hotel Carimam, na BR-174, bairro Jardim América.

Porém, ao sair para almoço, no local onde havia deixado a bicicleta, inclusive com cadeado, estava uma bike velha de cor vermelha no lugar.

A servidora buscou imagens de câmeras de segurança, onde mostra que um homem magro, estatura média, trajando shorts Jeans, camiseta branca e boné escuro, furtou seu veículo por volta das 09h50.

A vítima pede a quem reconhecer a bicicleta e o suspeito que ligue para a polícia, pois a bicicleta é seu meio de transporte para se deslocar ao trabalho e outros afazeres.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Montagem vídeo