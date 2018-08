APAE de Vilhena promoverá “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”

Em comemoração a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla” a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vilhena (APAE) realizará dos dias 21 a 28 de agosto um cronograma de atividades diferenciadas para os alunos, a comunidade escolar, colaboradores e parceiros da instituição.

Com o tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas” a semana contará com apresentações teatrais, integrações com alunos da escola Cecilia Meireles e da ONG O Caminho.

Haverá também a 2ª olimpíada interna nas modalidades de atletismo, futsal, natação e queimada, além da participação da professora de zumba Márcia Fach.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra