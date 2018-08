CEREJEIRAS: homem que matou em acidente de trânsito é condenado a 14 anos de prisão

Em julgamento ocorrido das 08h30 até às 16h15 de quinta-feira, 16, na Comarca de Cerejeiras, com júri popular composto por quatro mulheres e três homens, foi condenado a 14 anos de prisão, o réu Adão Matias Valadão, acusado de matar Helmult Desbesel, em um acidente de trânsito, na tarde do dia 25 de maio de 2016, na BR-435, próximo ao trevo de acesso à Corumbiara. (Reveja AQUI)

O réu, que reside na zona rural, no Estado do Mato Grosso, foi condenado a pena mínima de 12 anos, devido não possuir antecedentes criminais e ser entendido pelo júri, que sua conduta social e personalidade idôneas, não contribuíram para a prática do crime. Porém, Adão recebeu mais dois anos de acréscimo à sentença, pela alínea “h” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, devido o crime ter sido contra alguém com idade superior a 60 anos. Sendo fixada então, a pena de 14 anos de reclusão com início em regime fechado.

Adão, que foi indiciado por homicídio culposo, se negou a fazer o teste do bafômetro, porém, quatro horas após o sinistro, ainda foi possível constatar por exames médicos, que o mesmo estava sob efeito de bebida alcoólica e testemunhas afirmaram que ele conduzia seu carro em “zig-zag-“ pela pista, só não provocando acidentes anteriores ao que matou na hora Helmult, devido vários motoristas terem parado seus veículos e deixado o réu passar.

A pena foi anunciada pelo juiz Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos e o júri foi o primeiro do promotor titular Fábio Augusto Negreiros Parente Magalhães, na comarca de Cerejeiras, transferido de Santa Luzia D’Oeste e que já atua há sete anos pelo Ministério Público. Adão poderá recorrer da sentença em liberdade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa