De R$ 497 mil para R$ 2,7 milhões, Mariana lidera evolução patrimonial entre os 8 deputados de RO; confira valores

Dos oito deputados federais de Rondônia que formalizaram pedidos de registro de candidatura para disputar as eleições deste ano, pelo menos cinco experimentaram evolução patrimonial nos últimos quatro anos; dois sofreram déficit nas contas declaradas, e um não cadastrou bens em 2018 à Justiça Eleitoral.

A maior evolução patrimonial observada foi apresentada pela deputada federal Mariana Carvalho, do PSDB, candidata à reeleição.

Em 2014, a tucana declarou R$ 497.883,84 em bens; desta feita, registrou patrimônio na ordem de R$ 2.718.054,52, auferindo 445% de aumento patrimonial.

Marcos Rogério, do DEM, que este ano concorre ao Senado, ficou em segundo lugar no ranking, com aumento de 77,58% no patrimônio.

Já Lindomar Garçon, do PRB, não apresentou declaração de bens este ano, impedindo a realização de cálculos sobre suas posses.

Confira o ranking de evolução patrimonial dos deputados federais de Rondônia entre 2014 e 2018

Texto e fotos: Rondônia Dinâmica