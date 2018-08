PM deflagra segunda fase da operação “Beatus” no Cone Sul

Na manhã da sexta-feira, 17, quarenta e cinco Policiais Militares do 3º BPM realizaram a segunda fase da operação “Beatus”, que tem por objetivo cumprir mandados de prisão de foragidos da justiça na Região do Cone Sul. A primeira fase da operação aconteceu no dia 24 de maio, em referência ao feriado da Padroeira do município de Vilhena, Nossa Senhora Auxiliadora.

Antes de ser dado início à operação, os Policiais Militares reuniram-se no Batalhão para serem acertados todos os planejamentos da missão que se iniciou pontualmente às 06h00.

A operação visa prevenir e reprimir a prática dos crimes que mais assolam a comunidade de nosso Estado, tais como roubos e furtos de pessoas e veículos, porte ilegal de armas, tráfico de drogas através de ações pontuais de comandos de abordagens e cumprimento de mandados de prisão.

O objetivo é saturar pontualmente os locais estratégicos robustecendo a estrutura de resposta ao crime, prendendo criminosos e inviabilizando o mercado de delitos. Tudo isso com a finalidade de proporcionar maior sensação de segurança à comunidade.

Resultados

Nesta segunda fase foram cumpridos 14 mandados de prisão, sendo 13 deles em Vilhena e um em Chupinguaia. Além disso, um agente foi preso por tráfico de drogas. A operação vai permanecer durante todo o final de semana.

Texto e fotos: Assessoria do 3º BPM