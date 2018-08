VILHENA: quem for tirar ou atualizar carteira de identidade deve fazer agendamento

Com a mudança do setor de emissão de Identidades ou Registro Geral (RG) que ficava localizado no primeiro andar da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), também veio à necessidade de mudar o sistema de atendimento.

Devido às pessoas amanhecerem na fila a espera de atendimento para emitir ou pedir segunda via do RG, a direção do órgão achou por melhor implantar o sistema de agendamento para acabar com a fila que se formava na frente da instituição.

Com isso, os cidadãos que precisam utilizar o serviço, agora basta ir até a sala anexa a Semas, localizada na Rua 22, esquina com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Bairro Jardim Eldorado, e fazer o agendamento.

Lembrando que o atendimento ao publico é de 2ª a 6ª das 07h às 13h. Para emissão da carteira de identidade são necessários os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou Casamento, duas fotos 3×4 recente e cópias dos documentos.

A emissão da 1ª via do RG é gratuita, já se o cidadão for tirar a 2ª via tem que apresentar cópia de boletim de ocorrência e pagar uma taxa.

Segundo as atendentes, após a implantação do sistema de agendamento, as pessoas não mais precisam amanhecer na fila, pois é marcado dia e hora para facilitar a vida do cidadão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia