ARTIGO: Lucro Contábil e Financeiro

A geração do lucro mensal, na vida das empresas, é algo complexo porque envolve diversos fatores, os quais devem ser administrados de forma conjunta e equilibrada, respeitando as limitações impostas pelo mercado, principais concorrentes e governo.

Algumas empresas, ansiosas pela geração de lucro, acabam, por descuido, piorando seus indicadores econômico financeiros, o que é algo danoso.

Imagine que você planejou aumentar suas vendas e lucros do próximo ano e tem 3 distintas alternativas: A-Aumentar suas vendas em 6% e seu lucro líquido em 3%; B-Aumentar suas vendas em 9% e seus lucros em 4% e C-Aumentar suas vendas em 12% e seu lucro em 5%. Qual das 3 opções você escolheria? A maioria das pessoas optaria pela opção “C”, porque implica num resultado maior.

Pois bem, eu diria que essa é uma decisão precipitada, por falta de elementos. Tudo vai depender como ficarão seus ativos, após a obtenção do lucro previsto. O melhor lugar para colocar seu lucro, nas Demonstrações Contábeis, é na conta Bancos; a 2ª. melhor alternativa é colocá-lo no Contas a Receber-A Vencer, desde que os prazos de venda não sejam aumentados e desde que sua inadimplência seja muito baixa; a 3ª. Melhor escolha é no Estoque. Lembre-se que muitas empresas (comerciais) giram seus estoques em média a cada 30 dias; que seus prazos de venda (em média) são de 45 dias. Então isso significa que os 5% de lucro líquido sobre as vendas anuais só retornarão para seu Caixa após “75 dias”, e se não houver nenhum atraso nos pagamentos das faturas. Não se esqueça de que praticamente nenhuma empresa tem inadimplência zero.

A realidade é dura; muitas vezes o responsável pelas Vendas é pressionado pela diretoria a aumentar as vendas. Então o Gerente de Vendas volta à diretoria e pede dilatação dos prazos de venda e um estoque maior e mais diversificado, para poder atingir as metas de venda. Se sua diretoria decide aumentar vendas a qualquer custo, então você poderá estar deteriorando seus indicadores financeiros, aumentando o endividamento bancário, diminuindo sua liquidez etc.. Isso é muito mau!

Recentemente um conceituado jornal europeu declarou que é incrível como os principais bancos brasileiros não deixam de ganhar dinheiro, quer haja crescimento ou recessão no país. Isso comprova que quando se dispõe de administradores competentes e experientes, é possível “lucrar” mesmo que em atividades de “alto risco” como o crédito bancário, a pessoas físicas e jurídicas. A propósito, você sabe de alguma empresa local que deu um “treinamento específico” para seu Gerente de Aprovação de crédito, a fim de prepará-lo para estes tempos de turbulência econômica, política e de recessão? Os grandes bancos brasileiros estão nos dando importantes lições de como sobreviver em tempos de crise; contudo, parece que nossos empresários as desprezam; que não há erros nas suas posturas; nem necessidade desse treinamento.

Conclusão: Necessitamos aumentar Vendas e Lucros, mas nunca permitir a deterioração dos principais Indicadores de Balanço. É preciso saber planejar para não ser surpreendido na hora de fechar seu Balanço Anual.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial