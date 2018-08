No lançamento de campanhas, Maurão de Carvalho diz que plano de Governo está sendo construído

Ao participar do lançamento de campanhas de candidatos proporcionais, em Porto Velho, na noite de sexta-feira, 17, o candidato a governador Maurão de Carvalho (MDB), disse que o seu plano de Governo está sendo construído, levando em conta as necessidades e as demandas apresentadas pela sociedade.

“Estamos construindo um plano adequado à realidade do Estado, e dialogando com a sociedade. As pessoas vão nos trazendo as suas demandas, que vamos discutindo e trabalhando na formatação de um projeto. E não é diferente com os nossos candidatos proporcionais, que contribuem com a nossa campanha diretamente”, disse Maurão.

O candidato adiantou que quer discutir com a sociedade, aprimorando e construindo um plano mais aproximado dos anseios da população, dentro das possibilidades orçamentárias e das diretrizes traçadas por sua equipe de trabalho.

Maurão iniciou sua agenda no lançamento da campanha à reeleição do deputado estadual José Lebrão (MDB). Recebido por militantes, ele destacou o trabalho de Lebrão na Assembleia Legislativa. O futuro governador também esteve no lançamento da campanha de Léo Moraes (Podemos), a deputado federal.

Ele disse ainda que vai fazer uma campanha propositiva, com uma mensagem de confiança no Estado e conclamando a todos para se integrarem nesse projeto.

“Essa é a recomendação que faço a todos os candidatos da nossa coligação: mostrem suas propostas, sejam claros em sua mensagem e gastem sola de sapato”, finalizou.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação