Autoridades estudam criação da Guarda Miriam em Pimenteiras

Na última quinta-feira, 16, aconteceu a primeira reunião de criação do projeto para a criação da Guarda Mirim de Pimenteiras do Oeste.

Estiveram presentes o prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), primeira dama e secretária de assistência social Christiane Terezinha Pretto, secretário de educação Marcos Pires, presidente do sindicato dos funcionários públicos Mayko, Conselheiros Tutelares do Município e o comandante da Policia Milita Luciano.

A apresentação do projeto está sendo discutido passo a passo sobre as perspectivas e benefícios no âmbito da promoção humana para as crianças e jovens que vierem para instituição.

O encontro tratou de informar como devem ser elaborados os documentos, atas, estatutos, registros, publicações oficiais, para obtenção da declaração de instituição de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal, para fins de celebração de convênios e obtenção de recursos para manutenção da instituição.

O prefeito Olvindo Luiz Dondé disse que é o maior interessado no projeto da criação da Guarda Mirim no município, agradeceu a presença de todos e aos articuladores que se mexeram e correram atrás para viabilizar essa reunião e os próximos passos para a concretização do projeto.

“A minha equipe já vai dar inicio ao trabalho para adiantar o projeto. Da nossa parte, tudo o que estiver ao alcance do prefeito para este projeto será feito. E nosso povo e o comércio pimenteirense são solidários, e tenho certeza que vão colaborar também para que tudo dê certo, para que juntos possamos oferecer os meios de promoção para a vida e trabalhos melhores das nossas crianças e adolescentes”, finalizou o mandatário municipal.

Texto e fotos: Assessoria