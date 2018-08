MPF pede indeferimento da candidatura de Melki; ex-prefeito vê parecer com naturalidade

O Ministério Público Federal (MPF), através da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia, pediu o indeferimento do registro de candidatura do vilhenense Melki Donadon (PDT), que tenta uma vaga à Câmara Federal.

Na ação de impugnação protocolada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste sábado, 18, o procurador regional eleitoral Luiz Gustavo Mantovani, aponta sete situações que gerariam a existência de causas de inelegibilidade contra Donadon.

Uma delas é à época em que era prefeito de Colorado do Oeste, em 1993. Outro seria condenação por uso de documento falso na eleição de 2012, quando era candidato a prefeito de Vilhena.

As supostas irregularidades apontadas referem-se à questão administrativa, e não a desvio de dinheiro público.

Donadon tem sete dias de prazo, após a notificação, para contestar as alegações do MPF.

NATURALIDADE

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Melki disse que o posicionamento do MPF é parecido com o que acontece com mais de 20 candidaturas em Rondônia.

A respeito do caso de Colorado do Oeste, ele afirma que é matéria vencida. Com relação â falsificação de documento, Melki garante que é idêntico ao do ex-prefeito José Rover, que logo depois foi inocentado.

“O MPF emitiu um parecer e vamos respeitar. Nossos advogados vão apresentar as provas necessárias para esclarecer estes fatos. Eu vejo tudo isto com naturalidade. Tenho 34 anos de vida pública e nunca tive uma conta rejeitada”, observou.

O ex-prefeito garante que ainda não analisou possível desistência ou substituição da candidatura.

>>> LEIA, ABAIXO, A DECISÃO NA ÍNTEGRA:

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia