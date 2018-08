Para presidente, vice-prefeita e vereadores tucanos que apoiam Macedo a federal “são vergonha para a sigla”

O presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Vilhena, Antônio José de Oliveira Junior, o popular Junior Pintor, visitou a redação do Extra de Rondônia no final da tarde de sexta-feira, 17, para tecer comentários a respeito do posicionamento da vice- e três vereadores do seu partido em apoiar a candidatura a deputado federal do também vereador Ronildo Macedo (PV).

Para o líder tucano, a decisão de Maria José da Farmácia e os parlamentares Adilson de Oliveira, Samir Ali e Rafael Maziero não representa o pensamento da maioria dos filiados do PSDB local.

“Não há consenso sobre os tucanos apoiarem a candidatura de Macedo, que é do Partido Verde (PV). Eles são vergonha para a sigla. Não respeitam o partido e nem os filiados”, frisou.

O apoio a Macedo aconteceu no final de semana, tendo a participação do prefeito Eduardo Japonês (PV).

Texto: Extra de Rondônia