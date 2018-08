Ventania derruba quadra de esportes em distrito de Corumbiara; vídeo

Neste domingo, 19, uma forte ventania derrubou uma quadra de esportes no distrito de Vitória da União, área rural de Corumbiara.

De acordo com informações de moradores, a ventania foi tão forte que mais parecia um “Tornado”, deixando a população do lugarejo com muito medo.

Por onde passou, deixou um rastro de destruição. Da quadra de esporte do distrito só ficou o piso. A armação metálica ficou ao lado toda retorcida, parte em concreto foi ao chão. Até o fechamento desta matéria não havia informações de feridos pela região.

Vídeo abaixo:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Cedidas ao Extra de Rondônia por Internauta