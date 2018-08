Acidente envolvendo três carros e uma moto deixa quatro feridos na RO-383

Quatro pessoas ficaram feridas na tarde do último domingo, 19, em um acidente que aconteceu na RO-383, em frente ao parque de exposições de Cacoal, envolvendo três carros e uma motocicleta. Entre os feridos estão duas irmãs de 13, e 14 anos, que eram transportadas pelo pai em uma moto e sofreram fraturas expostas. Um dos evolvidos no acidente estaria embriagado.

Conforme o registro da ocorrência, quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, às vítimas estavam sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros. No local, os policiais foram informados por testemunhas e pelos próprios envolvidos que um veículo gol que seguia sentido Nova Estrela a Cacoal, invadiu a pista contrária para fazer uma ultrapassagem a um veículo que não se envolveu no acidente, e acabou colidindo com uma caminhonete S10 que trafegava no sentido oposto, depois atingiu outro gol e por último uma motocicleta Bros que era ocupada por um homem e suas duas filhas.

Os veículos envolvidos nas colisões sofrem diversas avarias, sendo que a caminhonete teve uma das rodas traseiras arrancadas. O condutor do carro que seguia no sentido contrário teve ferimentos no pé e no rosto, o motorista do outro gol teve fratura no braço esquerdo, o piloto da moto sofreu escoriações pelo corpo e as suas filhas tiveram fraturas expostas nas pernas. O condutor da caminhonete não se feriu. Após os primeiros atendimentos no local, todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência (Heuro).

A PM submeteu todos os condutores ao teste do bafômetro, apenas o condutor que seguia com o gol sentido Nova Estrela, apontado como causador do acidente durante uma ultrapassagem, foi flagrado pelo consumo de álcool, sendo apontado 0,57, mg/l durante exame. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência.

Texto: Pimenta Virtual

Fotos: Extra de Rondônia