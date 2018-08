Cerejeiras será palco do 1º Rodeio Rural Beneficente

Dos dias 31 de agosto a 02 de setembro acontece o 1º Rodeio Rural Beneficente no rancho Toca da Onça Bruno Nakamura, localizado no LH B – KM 10, do 4º para o 5º Eixo, em Cerejeiras.

A festa contará com rodeio em touros, praça de alimentação, mesa da amargura, além dos shows com a banda Impacto do Forró e DJ Rafael Daleste.

Durante todas as noites do evento será cobrado 1KG de alimento não perecível, e todo o mantimento arrecadado será doado para famílias carentes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração/Divulgação