Cinco vilhenenses integram seleção rondoniense de vôlei; presidente da AVV comemora

O presidente da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), Silvan Freitas, comemorou a indicação de cinco atletas da entidade para formar a equipe profissional categoria sub-16 de Rondônia.

De acordo com ele, as vagas foram disputadíssimas e serão ocupadas pelas atletas Yasmin Thiessen e Laís Gabrieli (levantadoras), Isabela Martendal e Isabeli Castro (ponteiras) e Maria Eduarda (central). A partir de agora elas estarão sob o comando do professor César Epifânio, de Espigão do Oeste.

Freitas garantiu que Vilhena ainda teria no selecionado a atleta Kariny Silva, que foi cortada por ter se contundido às vésperas da disputa.

O campeonato brasileiro de seleções, que é realizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) terá sede a cidade de Rio Branco (AC) e contará com as representações do Amazonas, Piauí, Acre, Alagoas, Amapá, Paraíba e Rondônia.

“Motivo de muita alegria novamente atletas da AVV conquistaram cinco das disputadíssimas vagas para o selecionado do nosso Estado. Isto evidencia o êxito do trabalho desenvolvido nas categorias de base da AVV, que começa na escolinha de iniciação mantido através de um trabalho vibrante e atraente para as crianças da nossa comunidade, que vê mais uma leva de jovens promessas do voleibol vilhenense defendendo as cores de Rondônia em mais uma competição nacional”, destacou Freitas.

MAIS TALENTOS

O presidente afirmou, ainda, que mais atletas da AVV poderão integrar o selecionado de Rondônia, tendo em vista que mais cinco atletas de Vilhena (os levantadores Nicolas Santos e Eduardo Pedraza, o ponteiro Igor Souza e os centrais Antônio Santos e Marcos Souza), estiveram no último final de semana no município de Nova Brasilândia, participando da seletiva estadual que também visava selecionar os melhores atletas do masculino para formação do selecionado rondoniense.

Texto: Extra de Rondônia

Informações e fotos: Assessoria