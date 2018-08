Com início na quinta, Vilhena sedia seminário sobre plantio de florestas

Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, acontece o 4º Seminário de Floresta Plantada, no auditório da Associação Vilhenense de Educação e Cultura (AVEC) em Vilhena.

A ação é uma iniciativa da Coordenadoria de Floresta Plantada da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam).

O evento contará com uma programação variada, ofertando aos participantes palestras com profissionais renomados, além da presença do governador do Estado Daniel Pereira e o secretário de desenvolvimento ambiental Hamilton Santiago.

>>> CONFIRA CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

23/08 (Quinta-feira): Abertura às 19h30 – Solenidade de abertura com o Governador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira e o Secretário de Desenvolvimento Ambiental, Hamilton Santiago e autoridades convidadas.

Palestra “Cenários do Setor Florestal no Brasil e em Rondônia” às 21h, ministrada pelo engenheiro florestal, Joésio Deoclécio Pierin Siqueira, sócio e diretor do STCP Engenharia de Projetos e Ltda.

24/08 (Sexta-feira): Palestra “Fomento Florestal – Dúvida ou Solução?” às 08h30, ministrada pelo engenheiro florestal, Manoel Francisco Pereira, formado pela Universidade Federal do Paraná, especializado em Mercado Florestal e Indústria pela Universidade Universidade Real da Suécia.

Palestra “Operação de uma usina geradora de energia elétrica, a partir da Biomassa florestal” às 09h30, ministrada pelo gerente Gestor de Florestas da Eletrogóes S.A, abordando sobre o empreendimento Hidrelétrica Rondon II, instalada em Pimenta Bueno.

Palestra “Cultivos Florestais de Pinho Cuiabano ou Paricá: Experiências exitosas no Estado do Pará em Rondônia” às 10h, ministrada pelo consultor florestal, Adilson Pepino.

Palestra “Uma Visão geral do comércio de Goma Resina – Produção, Industrialização e Comercialização” às 11h, ministrada por Laércio Couto, Engenheiro Florestal pela Universidade de Viçosa, Doutor em Florestas pela Universidade de Toronto (Canadá) e Pós Doutorado em Florestas e Agroflorestas pela Universidade de Colorado (Estados Unidos).

Palestra “As experiências de Campo na condução do projeto” às 14h, ministrada por Kátia Regina Casulo, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, especialização em Gerenciamento Municipal e Recursos Hídricos pela UFPR.

Palestra “Integração Lavoura, Pecuária e Floresta” às 14h30, ministrada por Vicente de Paulo Campos Goudinho, engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa.

Palestra “Programa de Regularização Ambiental – PRA” às 15h15, ministrada por Matheus Carvalho Dantas, advogado e procurador do Estado de Rondônia, mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – SC, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela PUC – MG.

Coffee break às 15h45

Apresentação “Créditos para plantios florestais” às 16h – Banco da Amazônia

Apresentação “Linhas de Créditos para Plantios Florestai, Programas ABC, Linhas de Crédito do BNDES para o PRONAF Florestais” às 16h30 – Sicoob.

Reunião com Produtores Rurais às 17h – Rodada de entendimentos com produtores rural para discutir projetos com vista de plantios florestais – Consultor Florestal Manoel Moreira, Técnicos da EMATER, BASA, SICOOB, FETAGRO e FAPERON.

25/08 (Sábado): Dia de Campo – Saída de Vilhena às 08h.

Visita à uma Usina de Tratamento de Madeiras da Empresa TrataNorte – às 08h15.

Visita à duas fazendas com plantios de Pinus Tropicais – Fazenda Grande Hora e Fazenda da Empresa OCB Silvicultura LTDA – Na Fazenda OCB será oferecido um almoço aos presentes e após o almoço, regresso dos participantes aos destinos.

Texto: Extra de Rondônia com informações da Assessoria

Foto: Assessoria