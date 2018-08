FEASE abre processo seletivo para contratação de estagiários em Porto Velho

A Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (FEASE) juntamente com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), comunica abertura do processo seletivo com validade de um ano, para selecionar estagiários.

Podem participar alunos dos cursos de: administração (3), direito (2), ciências contábeis (1), jornalismo, engenharia civil (1), arquitetura (1), gestão de pessoas (2), pedagogia, serviço social, psicologia, enfermagem, nutrição, gerenciamento de redes e tecnologia da informação.

Os candidatos devem estar regularmente matriculados com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular que estejam cursando o 5º semestre até o penúltimo período letivo.

O aluno selecionado deve receber bolsa-auxílio no valor de R$ 700,00, mais vale-transporte de R$ 7,60, totalizando o valor de R$ 167,20.

As inscrições será até o dia 24 de agosto de 2018, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira, por meio do endereço eletrônico www.ciee.org.br. Após a primeira etapa é necessário que o candidato entregue a ficha do pedido de participação juntamente com os documentos exigidos na Avenida Calama, nº 2472, São João Bosco.

A seleção é composta por avaliação curricular, conforme determina o edital de abertura disponível em nosso site para consulta.

Texto: Assessoria/ Karina Felício

Foto: Reprodução