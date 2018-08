Ladrões fazem mãe e filho reféns e com a chegada da polícia, fogem deixando revólver para trás

Por volta das 22 horas de domingo, 19, mãe e filho, de 47 e 20 anos, que residem na Avenida Beira Rio, no Centro de Vilhena, viveram momentos de terror ao chegarem em casa e se depararem com dois meliantes armados dentro do imóvel, que tinham como foco, roubar uma caminhonete.

Após perceber uma movimentação estranha no imóvel, um dos vizinhos chamou a Polícia Militar, que ao chegar ao local, já se deparou com um dos infratores do lado de fora da casa fazendo a guarda. Ao avistar os militares, o ladrão empreendeu fuga pelos fundos do quintal, pulando o muro.

Após fecharem o cerco, os policiais entraram no imóvel e ouviram gritos de socorro das vítimas, que foram localizadas no banheiro, com pés e mãos amarradas.

Mãe e filho relataram que quando chegaram em casa, avistaram o imóvel todo revirado e perceberam que havia alguém em um dos quartos. Ao se deparar com um meliante magro, de estatura mediana, usando capacete e portando um revólver dentro do referido cômodo, umas das vítimas gritou que se tratava de roubo e foi rendida pelo meliante.

A mulher afirmou ainda, que os dois ladrões portavam arma de fogo e a todo o momento os ameaçavam de morte, chegando a engatilhar a arma na cabeça de seu filho, afirmando que sabiam que ali tinha dinheiro e que não sairiam do local enquanto o esposo da mesma não chegasse com a caminhonete, que era o motivo de estarem ali.

Os criminosos chegaram a afirmar que não tinham pressa, porém, ao serem surpreendidos pela polícia, abortaram a missão e fugiram deixando um capacete, um par de luvas e um dos revólveres na cena do crime.

Buscas foram realizadas durante toda a noite, porém, nenhum dos bandidos, que levaram dois aparelhos celulares da família, foi localizado.

Texto e foto: Extra de Rondônia