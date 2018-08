Mais de 35 mil disputam 106 vagas na Assembleia de Rondônia

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta sexta-feira a demanda de candidatos por vaga no concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia que acontece e partir do próximo domingo (26).

Foram 35.157 inscritos e o cargo mais procurado é para Assistente Legislativo – sem especialidade. Forma 22.180 inscritos para 25 vagas, ou 887 candidatos para cada vaga. Outro cargo bastante procurado é para Consultor Legislativo – Assessoramento Legislativo, com 2.016 candidatos para as 4 vagas.

A menor disputa ficou com Analista Legislativo – Comunicação Social – Relações Públicas. Para as duas vagas, há apenas 25 candidatos. Já para o concurso específico para advogados, 1.025 profissionais disputam as 4 vagas.

