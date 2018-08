VÍDEO: Em desabafo, mãe pede atendimento médico para filha e cobra autoridades em distrito de Corumbiara

Uma moradora do distrito de Vitória da União, no município de Corumbiara, usou a rede social Facebook para pedir melhorias às autoridades municipais com relação ao precário setor de saúde pública.

Num vídeo gravado na manhã desta segunda-feira, 20, num espaço de 3 minutos e 12 segundos, Marli Aparecida da Silva Vanledolf fez o desabafo direcionado aos gestores da saúde, principalmente, à direção do hospital municipal, ao prefeito e vice.

De acordo com Marli, sua filha, identificada como Simone, precisa de tratamento médico e cobrou seus direitos como moradora.

Ela disse que no distrito não há uma ambulância à disposição dos moradores e que, ao solicitar atendimento, uma profissional do setor de saúde teria lhe dito para que more em Vilhena.

“Quando a gente precisa aqui no Vitória da União de Saúde, eles cruzam os braços. Pensam que o distrito não faz parte de Corumbiara. Minha filha precisa de Neuro, Psicólogo e fisioterapia. Ela tinha fisioterapia marcada, mas o município negou para levar”, desabafou.

O site deixa espaço à disposição das autoridades de saúde para eventuais esclarecimentos.

