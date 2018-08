Vilhena deve registrar 12° C na madrugada desta terça, informa meteorologista

Mais uma onda de frio vai atingir Vilhena nesta segunda-feira, 20.

Ao Extra de Rondônia, o meteorologista Daniel Panobianco, um dos mais renomados do segmento no país, explicou que os termómetros devem registrar mínima de até 12° C na madrugada desta terça-feira, 21, na “Cidade Clima da Amazônia”.

Ele utiliza como base informações do Cptec/Inpe. Panobianco informa também que o vento do sul vai predominar até quinta e no sábado, 25, outra frente fria atingirá Rondônia, o que vai manter temperatura baixa até o início da próxima semana.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia