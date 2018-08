VINGANÇA: acusado de matar homem a facadas em Chupinguaia é condenado a 9 anos de prisão

Em sessão de julgamento realizada na manhã desta segunda-feira, 20, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 9 anos de reclusão, o réu Valdemar de Mello, acusado de matar Devanildo da Silva.

O crime aconteceu em 26 de março de 2018, na Rua Jaci Batista, no setor 10, em Chupinguaia. O motivo seria vingança.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pela Juíza de Direito, Fabrício Amorim, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O representante do Ministério Público requereu que réu matou a vítima Iratan Jose da Silva a golpes de faca e pediu a mesa de jurados que a condenação de Valdemar pelo homicídio simples.

Por sua vez, a defesa disse na sua tese que o réu confessou espontaneamente ter esfaqueado a vítima após uma discussão e concordou com os argumentos da acusação. Relembre AQUI

Texto e foto: Extra de Rondônia