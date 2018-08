Acusado de tentar matar homem que vendeu droga falsa é condenado a 15 anos de reclusão

Em sessão de julgamento realizada na manhã desta terça-feira, 21, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 15 anos de reclusão, o réu Everton Willian Marcelino, acusado de atentar contra a vida de Josemar Vilaça dos Santos.

O crime aconteceu em 26 de junho de 2017, na Rua Mato Grosso, no Bairro Embratel, em Vilhena. O motivo do crime seria acerto de contas

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pela Juíz de Direito, Fabrício Amorim, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o defensor público Matheus Lichy, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O representante do Ministério Público alegou que a vítima, Josemar, foi atingida por disparos de arma de fogo causando-lhe lesões graves e o autor crime é réu Everton que tentou matar a vítima.

Por sua vez, a defesa disse na sua tese que Josemar assumiu o risco de morrer pelo fato de ter vendido uma droga que não era para Everton.

RÉPLICA

O promotor João Paulo debateu na sua replica que o réu mesmo tendo sido enganado a droga que comprou não tinha o direito de ir até o local de trabalho e atirar na vítima, e que merece ser reprovada sua atitude.

TRÉPLICA

A defesa rebateu que Josemar, foi causante da situação e que o caso não se enquadra por motivo torpe (quando houve o risco de matar ou assumiu o risco de matar ).

