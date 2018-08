Assessor de Ivo Cassol é encontrado morto em lago; vídeo

O corpo resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Lago Paranoá na manhã desta terça-feira, 21, é de Aloísio Bergamim, assessor parlamentar que trabalhava no gabinete do senador Ivo Cassol (PP-RO).

A vítima trajava apenas uma camiseta azul e uma cueca e não apresentava sinais de que pudesse ter sofrido qualquer violência. A Polícia Civil investiga o caso.

Clara Baringo, de 32 anos, que costuma praticar remo no Lago Paranoá todas as manhãs, foi quem viu o homem morto. Imediatamente, a jovem acionou a polícia. “Eu estava remando com mais seis colegas quando olhamos algo estranho boiando no lago. Inicialmente, pensamos que seria uma sacola de plástico, mas chegamos mais perto e percebemos que era um corpo. Ficamos em choque”, disse ao Metrópoles.

Para os bombeiros, considerando as características do cadáver, a morte pode ter ocorrido em um período máximo de 48 horas. O homem tem algumas tatuagens nas costas – são imagens que parecem guerreiros ou Jesus Cristo. O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e oito militares. O local permaneceu aos cuidados da Polícia Civil.

Fonte: Rondoniaovivo

Foto e vídeo: Divulgação