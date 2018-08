Camping agendado e boia cróss são novidades do Park Aquático Vilhena; veja fotos

O novo espaço recreativo e de lazer, o Park Aquático Vilhena está com novidades.

Agora conta com camping agendado, boia cróss e escorregadores de água (adulto e infantil) no Rio Piracolina.

Localizado no setor de chácara Piracolina, o local é um espaço familiar, conta com amplo espaço com restaurante, com self service aos domingos, e lanchonete.

Tem piscinas (adulto e infantil), playground com casinha na árvore, pula-pula, vôleibol, espiribol, boca do palhaço, casa da Branca de Neve, wi-fi, Tv à cabo, quiosques para churrasco, redário, praia no Rio Piracolina, e,

O Park Aquático Vilhena está localizado há 3km da saída da cidade de Vilhena, seguindo a BR-364, sentido Porto Velho, entrada à esquerda antes do Rio Piracolina, há 900mt da BR, na rua Estrada do Alambique nº 21.

Sempre inovando para melhor lhe atender, o Park Aquático Vilhena está com pacote individual e familiar.

O atendimento é aos sábados, domingos e feriados, das 8 às 18h. Outras informações serão obtidas através dos telefones e watts (069) 98432-7372 e 98462-2634.

Fotos podem ser conferidas na página do Facebook: parkaquaticovilhena e mensagem podem ser enviadas pelo e-mail: parkaquaticovilhena@gmail.com

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação