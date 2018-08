CEREJEIRAS: será nessa quarta-feira o julgamento dos réus do “Caso Jéssica”

Na quarta-feira, 22, sentarão no banco dos réus, na comarca de Cerejeiras, os primos Ismael José da Silva, e Diego de Sá Parente, acusados de matar a facadas e tentarem destruir o cadáver da adolescente Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, no fim do mês de abril, de 2017. (Reveja AQUI)

O crime bárbaro, que repercutiu nacionalmente e comoveu toda a população da pequena cidade, já teve várias reviravoltas e em uma destas, o acusado Ismael, que namorava a vítima, chegou a ser inocentado pelo juiz Jairo Taves Barreto, por falta de provas, porém, através de um recurso impetrado pelo Ministério Público, acabou voltando para prisão onde aguarda o julgamento. (Reveja AQUI)

Apesar dos réus manterem suas versões já conhecida por todos que acompanham o caso, onde Ismael se diz inocente e Diego confessa sua participação, mas aponta o primo como autor das facadas e responsável por arquitetar o crime, as expectativas com relação ao desfeche da história, tem sido grande.

O júri será formado por funcionários públicos, que foram sorteados publicamente, mas que já causou polêmica, devido a defesa de Diego, ter entrado com pedido de suspeição, afirmando que o fato do pai da vítima também ser funcionário público e possuir um convívio diário com os mesmos, os jurados perderiam se posicionar parcialmente devido supostos vínculos de amizade. (Reveja AQUI)

Porém, o pedido foi indeferido pelo juiz Bruno Magalhães Ribeiro dos Santos, sob a alegação de que o pedido de suspeição de júri deve ser impetrado especificamente contra um ou mais participantes, sendo apresentadas justificativas diretas contra este e não contra o corpo de jurados como um todo, como foi feito pela defesa.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanhará o julgamento, que possui limite de expectadores e trará informações em tempo real.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação