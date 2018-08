CONFIRMADO: Pastor vilhenense é 2º suplente de Confúcio ao senado

Na tarde de segunda-feira, 20, visitou a redação do Extra de Rondônia, o pastor Carlos Milton Moraes, na companhia do também pastor Admilson Balieiro.

Pastor Carlos falou sobre sua indicação como 2º suplente do candidato ao senado Confúcio Aires Moura (MDB).

De acordo com o religioso, Confúcio é um homem de bem e acompanha sua trajetória política desde que foi eleito deputado federal por dois mandatos, prefeito de Ariquemes também por duas vezes, e governou Rondônia por quase oito anos.

O pastor enfatiza que o ex-governador tem caráter ilibado, e não falta aos anseios da população de Rondônia. Aceitou a indicação de ser 2º suplente para somar e fazer com que a campanha seja limpa e que se Confúcio for eleito será para o bem estar da população.

Carlos relata que, com o conhecimento de Confúcio com certeza que trará investimentos positivos para o Estado, principalmente para região de Vilhena.

Moraes, afirma que ficou surpreso com o convite, por não ser do meio político. Sendo que no mês de setembro está completando 26 anos à frente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Vilhena e 31 anos de pastorado.

Carlos diz que sua cultura é religiosa, sendo presidente do Ministério de Madureira – de Vilhena e 2º vice-presidente da convenção do Estado de Rondônia.

O pastor relata que é filiado ao (MDB) e recebeu o convite através de uma ligação do candidato ao senado Confúcio Moura, há uma semana, aceitou e se considera pronto para a batalha, colocando seu nome a apreciação como 2º suplente de Confúcio.

O pastor enfatiza que se algum dia chegar assumir a vaga, com certeza a região do Cone Sul será bem representado por ele.

Por fim, Carlos Milton Moraes, tem 54 anos, é casado com Elindinalva Moraes e tem 3 filhos.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia