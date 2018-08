Em vídeo, corumbiarense pede ajuda para reconstruir casa destruída em temporal

Na última terça-feira, 14, um forte temporal atingiu o município de Corumbiara causando grandes estragos em casas, comércios, vias e órgãos públicos.

Dos atingidos pelo temporal está a família de Juliana Silva, de 21 anos, composta pelo marido Claudinei Vaz Martins e o filho de cinco anos, que tiveram sua casa totalmente destruída.

No momento do incidente a família não estava no local, mas recebeu a noticia através de vizinhos e parentes que presenciaram o estrago. Após o temporal, o que restou foram escombros da casa e alguns móveis.

Diante da situação, a família está pedindo ajuda para reconstruir sua casa. Quem puder e quiser contribuir, com sacos de cimento, areia, telhas, tijolos ou com alguma quantia em dinheiro, basta entrar em contato com Juliana Silva através do telefone 9 8417-3991.

https://

https://

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeos: Divulgação