Empresário perde quase R$ 3 mil ao contratar serviços de falso freteiro

O fato ocorreu com um empresário vilhenense, de 31 anos, proprietário de uma distribuidora de cimentos, que contratou um frete para transporte de uma carga da cidade de Cesarina, interior de Goiás e acabou perdendo R$ 2.900,00.

De acordo com o registro da ocorrência, após entrar em contato com um freteiro de nome Mário Sérgio Dias, através do site Fretebras e depositar o referido valor como adiantamento do total combinado em R$ 5.400,00 para que o mesmo trouxesse uma carga de cimento avaliada em R$ 10 mil até Vilhena, o suposto caminhoneiro ainda manteve contato por mais alguns dias, até que começou a dar desculpas de pneus furados, dentre outras.

No entanto, após pressionar o estelionatário, o mesmo afirmou que já estava com a carga em Ji Paraná a caminho de Vilhena, o que fez com que a vítima tivesse conhecimento de que se tratava de um golpe, devido o percursos estar em sentido oposto ao que deveria ser feito, caso o mesmo estivesse saído de Goiás.

Desde então o infrator não deu mais notícias e a vítima procurou a delegacia para o registro de um boletim de ocorrências.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa