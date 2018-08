Jovem é assassinado a tiros de pistola em frente loja no Cristo Rei

Alexandre Araújo de Lima, de 23 anos, foi assassinado na noite desta terça-feira, 21, quando estava sentado em frente uma loja, localizada na Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava sentada em frente uma loja, quando dois homens chegaram numa moto Bros 160, o carona desceu e deu alguns passos em direção à vítima, sacou a arma provavelmente pistola calibre 380 e disparou por varias vezes.

Alexandre foi atingido por pelo menos quatro disparos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas não resistiu e morreu.

Ainda não há nenhuma informação, de quem possa ter matado ou mandado assassinar Alexandre e tão somente os motivos para tal.

Viaturas da Polícia Militar estão em diligências pela região. No momento em que a vítima foi executada, dois homens usando uma moto Bros e armados roubaram uma moto Biz 110, no Bairro Embratel.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Rede Social/Claudemir Sabino