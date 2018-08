Coligação de Gurgacz pede indeferimento de candidatura de Fátima Cleide e Pimenta

A coligação “Juntos por um novo tempo para Rondônia”, capitaneada pelo PDT do senador Acir Gurgacz protocolou nesta quarta-feira (22) pedido de impugnação contra a coligação composta pelo PT/PSOL, “Sem medo de ser feliz”, que tem como candidatos majoritários a ex-senadora Fátima Cleide, que disputa uma vaga ao Senado e Pimenta de Rondônia (PSOL) que tenta o governo.

A coligação de Gurgacz alega que a executiva nacional do Partido dos Trabalhadores interveio ilegalmente na decisão da executiva estadual.

A executiva estadual do PT havia definido que coligaria com o PDT, abrindo mão de lançar candidatos ao governo e senado para apoiar Gurgacz, Jesualdo Pires e Carlos Magno, optando por fortalecer as candidaturas a deputado estadual e federal. O grupo liderado por Fátima Cleide discorda dessa estratégia e como não teve apoio no Estado, foi buscar em Brasília junto à executiva nacional, que impôs que o partido coligasse com o PSOL e mantivesse a candidatura de Fátima.

De acordo com o advogado Nelson Canedo, coordenador jurídico da campanha de Acir Gurgacz, “a executiva nacional do PT inteveio de forma ilegal em um processo que havia sido legitimado pela executiva estadual”.

