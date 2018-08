Com presença de Maurão de Carvalho, Confúcio Moura e Valdir Raupp, comitê do MDB é inaugurado em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 22, o coordenador geral do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Cone Sul, Ronaldo Alevato, acompanhado de diversas autoridades, filiados, simpatizantes e candidatos, inauguraram o comitê de campanha em Vilhena.

A solenidade contou com a presença do candidato a governo Maurão de Carvalho, dos candidatos ao senado Valdir Raupp e Confúcio Moura, do prefeito de Vilhena Eduardo “Japonês” (PV), além de alguns candidatos a estadual e federal.

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), em discurso falou da importância do Cone Sul ter representante tanto na esfera estadual quanto na federal, que o palanque das eleições municipais foi desarmado e agora é preciso juntar forças para trabalhar por uma Vilhena mais forte.

Valdir Raupp lembrou algumas emendas de sua autoria que beneficiou não apenas Vilhena, mas todas as cidades do Cone Sul.

O candidato a governo Maurão de Carvalho, disse que está preparado para assumir a responsabilidade em continuar o excelente trabalho desenvolvido pelo ex-governador Confúcio Moura.

O prefeito Eduardo “Japonês”, ressaltou aos candidatos que se eleitos se lembrarem mais de Vilhena, e consequentemente trazerem mais investimento para a cidade e, ainda brincou e cumprimentou o ex-secretário de Obras e Serviços Públicos de Vilhena, Josué Donadon.

Após a inauguração, a comitiva embarcou com destino a cidade de Pimenta Bueno, onde irão participar da solenidade de inauguração do comitê de campanha daquele município.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia