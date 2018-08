Com reduto em Cacoal, candidato a deputado visita Vilhena para expor projetos

Na tarde desta quarta-feira, 22, visitou a redação do Extra de Rondônia o candidato a deputado estadual, Edson Leite (PMN), para falar da candidatura e de seus projetos caso seja eleito.

Leite tem 43 anos, é natural do Paraná, mas cresceu na área rural de Ouro Preto do Oeste.

O candidato é apresentador do programa “Comando Policial” da TV Allamanda- SBT do município de Cacoal, sendo esta a primeira vez que coloca seu nome a apreciação.

CARREIRA

Edson narra que ingressou no meio comunicacional através de seu padrinho, o radialista e apresentador “Grade Azul”, que o convidou para fazer um teste na rádio que trabalhava.

Devido à morte de “Grade Azul” a rádio ficou fechada por um tempo, e o proprietário o convidou para apresentar o “Ronda Policial” na cidade de Ji-Paraná.

Após um ano de atuação, alugou um espaço e levou seu programa para a TV. Devido ao sucesso, recebeu o convite para apresentar o “Garras da Lei” – programa de horário nobre, que possuía maior audiência da TV local.

Em seguida foi requisitado pela TV Allamanda para assumir o programa “Comando Policial” em Cacoal, no qual permanece até os dias atuais. Porém, encontra-se afastado para dedicar-se ao meio político.

CANDIDATURA

O partido o convidou para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa Estadual (ALE), isso por acreditar em sua capacidade, competência e coragem. “Já apresentei muitos programas com escolta policial, fui ameaçado diversas vezes por criminosos e até políticos. E não tenho medo. Caso ganhe, minha gestão será para e pelo povo. Transparência será meu lema”.

“Houveram convites para me candidatar a vaga de prefeito, mas me neguei. Nesse período me desliguei do partido. Agora resolvi tentar devido aos incentivos recebidos de vários populares”, explicou Leite.

Um dos compromissos firmados pelo candidato é a realização de uma campanha justa, sem gastos desnecessários e sem ofertar portarias aos que apoiarem sua candidatura.

“Não pretendo dever e nem fazer acordos com governos. Pretendo ser diferente. Quero fazer uma gestão limpa, humanizada e sem politicagem. Andarei de mãos dadas com a imprensa”, enfatizou ele.

Dos projetos citados os de maior destaque são: a vinda de mais benefícios e fiscalização na saúde, valorização da imprensa local e maior incentivo aos produtores rurais. “Pretendo ter assessores em hospitais, e em sindicatos para estar ouvindo as demandas. Pretendo trabalhar com equipes, quero fazer a máquina pública funcionar”, finalizou Leite.

Texto e fotos: Extra de Rondônia