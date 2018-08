HOJE: coordenador de campanha inaugura comitê do MDB em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 22, visitou a redação do Extra de Rondônia, o coordenador geral de campanha do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Cone Sul – Ronaldo Alevato.

Ronaldo falou à reportagem que hoje a partir das 14 horas será inaugurado em Vilhena o comitê de campanha do partido.

Estará presente na solenidade, Maurão de Carvalho, candidato a governo, Valdir Raupp e Confúcio Moura ao senado, além da nominata a estadual e federal.

O comitê está localizado na Avenida Celso Masutti, ao lado da gráfica Leonara.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia