“Importado” de Santa Luzia, novo secretário de saúde toma posse em Vilhena; É o segundo na gestão de Japonês

Na tarde desta quarta-feira, 22, o prefeito Eduardo Japonês assinou o decreto de nomeação do novo secretário de Saúde de Vilhena: o gestor em Saúde Afonso Emerick Dutra, que já foi secretário de Saúde duas vezes em Rondônia.

Profissional da área de Farmácia, Afonso começou a trabalhar no ramo ainda criança, em 1984, no município de Cerejeiras.

Permaneceu no setor, no qual se especializou, até o fim de 2004. Em janeiro de 2005 assumiu a Secretaria de Saúde de Cerejeiras, tendo permanecido no cargo por 8 anos, até o fim de 2012.

Em janeiro de 2013 foi nomeado como secretário de Saúde no município de Santa Luzia d’Oeste, onde permaneceu até ser nomeado nesta quarta como secretário em Vilhena.

Tendo experiência na administração da Saúde, Afonso também é presidente do Cosems (Conselho Municipal dos Secretários de Saúde) de Rondônia, cargo que exerce desde novembro de 2005.

Além disso já atuou como vice-presidente do Conasems (Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde). Durante os últimos 14 anos se especializou na gestão de Saúde tendo feito cursos e treinamentos em Auditoria na Saúde, Gestão Participativa, Gestão de Pessoas, Educação Permanente, entre outros.

Com experiência e o conhecimento da atuação de vários outros secretários de Saúde de todo o Estado através do Cosems, Afonso assume a Semus com bagagem própria do que se espera de um gestor dessa área.

Tendo residência em Vilhena, Afonso conhece a realidade do município e recebeu aval do prefeito Eduardo Japonês para trabalhar com uma equipe técnica e treinada para cuidar da Saúde de Vilhena. A posse está prevista para acontecer na sexta-feira, dia 24 de agosto.

SEGUE RACIOCÍNIO DE EX-PREFEITA

A decisão de Japonês em nomear um profissional “importado” para liderar as ações, segue o raciocínio da ex-prefeita Rosani Donadon (MDB). Ela foi duramente criticada ao nomear, em janeiro de 2017, o cacoalense Marco Aurélio Vasques, para comandar o setor.

Agora, o atual prefeito usa a mesma estratégia para tentar reorganizar a saúde após o médico Luiz Carlos Hassegawa “abandonar” a pasta que ocupou apenas 48 dias. Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Informações e foto: Assessoria