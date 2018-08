Jovem vereador fala dos avanços obtidos na Câmara em pouco mais de um ano de gestão

Ao participar na noite de terça-feira (21), da inauguração do comitê eleitoral da candidata à reeleição, deputada Mariana Carvalho, o candidato a governador pela coligação “Rondônia, esperança de um novo tempo”, Expedito Junior (PSDB) disse que seu candidato a vice, o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Maurício Carvalho (PSDB), não será um vice figurativo.

Segundo Expedito, Maurício terá que desempenhar importantes funções junto aos municípios, principalmente com relação às demandas da capital que conhece muito bem. “Até por sermos do mesmo partido, temos uma afinidade de ideias muito grande”, observou Expedito.

Maurício disse que seu sonho era concorrer a deputado estadual, mas que para fechar a composição da chapa majoritária, aceitou o pedido de Expedito. Maurício foi eleito vereador logo em sua estreia na política, em 2016, com quase três mil votos. Foi escolhido presidente da Câmara por 18 dos 21 vereadores e à frente do parlamento municipal vem colhendo os melhores de resultados de uma administração austera e de parceria com os servidores da casa.

Aos 30 anos, completados em junho último, Maurício diz que teve que vencer a desconfiança, tanto por ser considerado muito jovem para dirigir o parlamento, quanto por ser um iniciante na política, embora conviva no meio desde criança, vez que seu pai, Aparício Carvalho foi vereador, deputado federal, vice-governador e sua irmã, Mariana Carvalho, militante no partido tucano desde os 16 anos, está em busca de seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, onde exerce a função de segunda secretária da Mesa.

“Tive que mostrar minhas qualidades e provar aos céticos que eles estavam errados”, avalia. Com uma gestão transparente e responsável, Maurício vem contabilizando importantes resultados, como o saneamento de dívidas da Câmara, cujo valores chegavam a quase R$ 2 milhões; pôs em votação projetos que ajudaram a destravar o município e ainda concluiu uma negociação salarial com os servidores, já em seu primeiro ano à frente do Legislativo, quando conseguiu viabilizar um reajuste de 11,7%.

O jovem dirigente da Câmara também aproximou o Legislativo da população, por meio de sessões itinerantes nos distritos de União Bandeirante, Nova Califórnia e Jacy-Paraná e mais recentemente implantou um programa de aposentadoria incentivada, que contou com a adesão de 25 dos servidores mais idosos. “Isso vai nos permitir a renovação do quadro. Ainda neste ano vamos fazer um concurso público para a contratação de novos servidores”, anunciou.

Texto e fotos: Assessoria