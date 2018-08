Luizinho Goebel destaca apoio aos servidores do Detran

Em seu pronunciamento na tarde desta terça-feira (21) o deputado Luizinho Goebel (PV) pediu a Mesa Diretora para que incluísse seu nome como apoiador a proposta da PEC 41/2018 que acrescenta artigo 20B, e o parágrafo 1º e 2º da Constituição, apresentada pelo deputado Hermínio Coelho (PCdoB).

O parlamentar disse que sempre lutou pelos servidores do Detran e que em suas andanças em todos os municípios do Estado tem constatado, que há poucos servidores nas unidades do interior e que estes poucos servidores se dedicam ao máximo para suprir todas as necessidades.

Goebel ressaltou que não se vê falar em corrupção no Detran, ao contrário do que ocorre em outros órgãos do país. Por isso, fez apelo ao governador Daniel Pereira (PSB), que já foi deputado, que muitas vezes discursou defendendo os servidores e que agora conta com o “poder da caneta” e que dê a honra aos servidores do Detran.

Os deputados votaram favorável aos servidores, através das Leis 4251 e 4252. “Quero dizer que isso é o que nós podemos contribuir aos honrosos servidores do Detran pelos bons serviços prestados a Rondônia. A sua luta é a nossa luta”, finalizou o deputado Luizinho Goebel.

Autor e foto: Geovani Berno