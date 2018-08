Motorista sai de festa e provoca acidente deixando duas pessoas em estado grave; vídeos

O acidente ocorreu na madrugada de domingo, 19, no cruzamento da Avenida Afonso Juca de Oliveira, com a Rua Argeu Bernardes, no Jardim Eldorado, em Vilhena, onde uma motociclista de 25 anos e seu passageiro, de 19, ficaram gravemente feridos após serem atingidos por uma caminhonete, cujo condutor fugiu sem prestar socorro.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, as vítimas já estavam sendo socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e testemunhas afirmaram, que o condutor do veículo que provocou o acidente, chegando a danificar uma lixeira e o bicicletário da panificadora Fiorentina durante a fuga, havia acabado de sair de uma festa onde ingeriu bebidas alcoólicas.

Imagens do circuito de segurança da instituição onde a referida festa estava sendo realizada, que se localizada nas proximidades do local do acidente, registraram imagens do veículo, mas não foi possível identificar a placa. As vítimas continuam internadas em estado grave.

Texto e vídeos: Extra de Rondônia