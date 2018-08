MPU divulga edital com 47 vagas para nível médio e superior

O Ministério Público da União (MPU) divulgou o edital de abertura do concurso público para a contratação de 47 novos profissionais de nível médio e superior, além da formação de cadastro reserva.

CONFIRA O EDITAL

De nível superior, são 36 vagas são para as funções de analista do MPU, com exigência de formação em direito. Já para nível médio, são 11 vagas para técnico do MPU, na especialidade de administração.

As oportunidades estão distribuídas entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. A remuneração varia entre R$ 6.862,72 e R$ 11.259,81. Dentro do total de vagas, há aquelas exclusivas para candidatos que se enquadram nos requisitos do edital.

As inscrições abrem nessa quinta-feira, 23, a partir das 10h (horário de Brasília) e seguem até às 18h do dia 10 de setembro. As taxas são de R$ 55,00 e R$ 60,00.

O edital prevê ainda que haverá provas objetiva e discursiva, de acordo com a área escolhida, que devem ocorrer no dia 21 de outubro de 2018.

Além disso, para os candidatos que se enquadram nos requisitos específicos do edital, haverá aplicação da fase de avaliação biopsicossocial, formada por um total de seis membros, que visa analisar a qualificação dos participantes.

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ainda ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Texto: Assessoria

Foto: Reprodução