Mulher tem motoneta roubada por meliantes armados no Embratel

O crime ocorreu no início da noite de terça-feira, 21, na Avenida Mato grosso, no Bairro Embratel, em Vilhena, onde uma mulher teve sua motoneta Honda Biz, de cor branca, com placa QRA-3905, levada por dois meliantes, em um assalto a mão armada.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima transitava pela referida via, quando foi abordada por dois ladrões em uma motocicleta modelo Tornado, com placa de iniciais NDP, ambos trajando camisetas vermelhas de mangas longas, sendo que o carona apontou para a mesma, uma rama de fogo tipoó.

Após se apossarem do veículo da vítima, os meliantes fugiram sentido a BR-364 e guarnições da Polícia Militar realizaram buscas, mas não lograram êxito na localização do veículo.

Texto e foto: Extra de Rondônia