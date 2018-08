Na Câmara, Japonês é acusado de perseguir servidores e criar “quota” para atender vereadores

Para Suchi, se a administração continuar desse jeito, os vilhenenses irão sofrer muito

Durante a sessão ordinária da Câmara de Vilhena realizada nesta terça-feira, 21, o vereador Carlos Suchi (Podemos) utilizou a tribuna da Casa para fazer um desabafo público.

Ele reclamou do que chamou de desrespeito que sofreu por parte do prefeito Eduardo Japonês (PV). Também denunciou perseguição por parte do prefeito contra servidores públicos municipais.

No seu pronunciamento, o parlamentar contou que foi até a prefeitura para tratar de um assunto de interesse público, mas Japonês se recusou a atendê-lo.

A secretária do gabinete lhe informou que o mandatário só poderia marcar reunião na próxima semana (com prévio agendamento) porque já havia tido um encontro dias desses.

Suchi desabafou: “É lamentável que o prefeito feche as portas do gabinete e se recuse a atender os vereadores, que são os fiscais do povo. Na época dos prefeitos Rosani Donadon e Adilson Oliveira as portas do gabinete estavam sempre abertas para o diálogo, ao contrario de agora. O vereador não é uma supra-autoridade, mas achei uma grande falta de respeito. O prefeito criou uma espécie de ‘quota’ para atender os vereadores. Em minha opinião, a administração de Eduardo está longe de ficar bom”, lamentou.

PERSEGUIÇÃO

Suchi denunciou também um caso de perseguição onde o prefeito teria exonerado uma servidora após ela ter apontados problemas e cobrados melhorias na escola Felipe Rocha, no bairro Embratel, em que trabalhava como diretora.

“Também estou muito triste em saber que servidores estão sendo perseguidos. Já ouvi alguns relatos de professores e, no caso especifico, essa diretora foi exonerada após solicitar melhorias na escola. Acho que se a administração continuar desse jeito, os vilhenenses irão sofrer muito”, finalizou.

PREFEITURA EXPLICA

A assessoria nega que o prefeito tenha se recusado a atender o parlamentar. Disse que, nessa única oportunidade, pediu para que o vereador aguardasse, tendo em vista que “Japonês” estava numa reunião. Garante que Suchi mantém diversos encontros e diálogos com o prefeito, mesmo os agendados com outros parlamentares e associações.

Com relação à diretora da escola Felipe Rocha, a assessoria disse que ela continua no cargo naquela unidade educativa e que não pode ser transferida para outra unidade já que foi eleita pela “Gestão Democrática”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia