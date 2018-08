PESQUISA IBOPE: Expedito Junior lidera corrida ao governo de RO

O ex-senador Expedito Júnior (PSDB) lidera a corrida sucessória em Rondônia, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta quarta-feira, 22, pela Rede Amazônica.

Expedito registrou 30%, contra 15% de Acir Gurgacz (PDT). A terceira posição ficou com Maurão de Carvalho (MDB) com 10% na sondagem estimulada. Pimenta de Rondônia (PSOL) marcou 4%, Coronel Marcos Rocha (PSL) tem 4%, Coronel Charlon (PRTB) 3%, Vinicius Miguel (Rede) 2%, Valcir Queiroz (PMB) 1%, Pedro Nazareno (PSTU) 1%. O percentual de brancos e nulos soma 20% e não sabe/outros 10%.

Confira outros dados da pesquisa:

Sondagem espontânea

Expedito Júnior (PSDB): 9%

Acir Gurgacz (PDT): 5%

Maurão de Carvalho (MDB): 3%

Pimenta de Rondônia (PSOL): 1%

Comendador Valclei Queiroz (PMB): 0%

Coronel Charlon (PSL): 0%

Coronel Marcos Rocha (PSL): 0%

Pedro Nazareno (PSTU): 0%

Vinícius Miguel (REDE): –

Outros: 7%

Brancos/nulos: 18%

Não sabe: 56%

A pesquisa foi realizada no período de 16 a 21 de agosto, ouviu 812 pessoas em todo o Estado. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 03 (três) pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. Registro no TRE: RO-03015/2018.

Fonte: Rondôniagora

Foto: Extra de Rondônia