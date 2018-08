PM prende dupla suspeita de realizar roubos de motocicleta em Vilhena

Após um assalto ocorrido no dia 14 do mês corrente, em Vilhena, onde foram levados da vítima um aparelho celular k10 e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, o setor de investigação rastreou o aparelho e descobriu que o mesmo estava em posse de um jovem de 21 anos, de iniciais H. R. F, que reside no Bairro Cristo Rei.

Ao ser localizado pelos militares, o suspeito afirmou que havia comprado o referido aparelho de dois jovens de nome Robson e Joelson, sendo que um destes trabalha com ele.

Em deslocamento até a residência de Joelson, o mesmo negou conhecer tanto Robson quanto seu próprio colega de trabalho, afirmando que os fatos narrados não procediam. No entanto, em diligências, Robson foi localizado e confessou que juntamente com Joelson, havia realizado a venda do aparelho.

Em contato com a vítima, esta de pronto reconheceu Robson como sendo o autor do roubo. Como as características físicas da dupla também bate com as descritas por outras vítimas de assaltos que tiveram suas motocicletas roubadas, os três jovens foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para o registro da ocorrência, onde o receptador afirmou estar com medo de Joelson e Robson, por ter conhecimento de que ambos já possuem passagens pela polícia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa