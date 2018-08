Réus do “Caso Jéssica” chegam a fórum para júri

Exatamente as 08h52 desta quarta-feira, 22, teve início na comarca de Cerejeiras, o julgamento dos primos Ismael José da Silva e Diego de Sá Parente, acusados de matar a facadas e tentarem destruir o cadáver da adolescente Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, no fim do mês de abril, de 2017.

Diego, que está preso desde o 4º dia após o crime chegou com vestes normais, devido ter ganhado o benefício após solicitação impetrada pela defesa, porém, algemado e escoltado por agentes penitenciárias.

Já Ismael, que namorava a vítima e é acusado pelo primo de ter arquitetado e executado o crime, entrou pelo portão da frente em companhia da família, uma vez que recebeu o benefício de aguardar o julgamento em liberdade.

Apesar da grande repercussão do caso e das expectativas com relação ao julgamento, que é presidido pelo juiz Bruno Magalhães dos Santos e se dará em dois dias consecutivos, a movimentação no fórum é tranquila e período da manhã tem sido voltado mais para o júri, formado por funcionários públicos, terem conhecimento do processo.

O Extra de Rondônia continua acompanhando o julgamento e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e fotos: Extra de Rondônia