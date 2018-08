Secretária e diretora de hospital esclarecem desabafo de mãe e garantem atendimento de qualidade em Corumbiara

Tânia do Santos, secretária municipal de saúde, e Maria de Fatima Machado, diretora do hospital de Corumbiara, enviaram nota ao Extra de Rondônia esclarecendo o desabafo de uma moradora do distrito de Vitória da União.

Num vídeo, Mari Aparecida pede atenção para o tratamento médico de sua filha, Simoni. Relembre AQUI

Na nota, a titular da Saúde explicou que Vitória da União é atendido com uma equipe do PSF composta por um médico, enfermeiro e um técnico de enfermagem. Garantiu que a prefeitura está adquirindo duas ambulâncias, e uma delas será disponibilizada para atender esse distrito.

Já a diretora da unidade de saúde esclareceu que, nessa administração municipal, não foi orientado a nenhum paciente que morasse em Vilhena, e que esse informação aconteceu há 3 anos.

>>> LEIA, ABAIXO, AS NOTAS ENVIADAS À REDAÇÃO:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Unidade Mista de Saúde do município de Corumbiara vem a público, através de sua direção, sanar dúvidas da matéria exibida no dia 20 de agosto de 2018 onde a mãe pede atendimento médico para sua filha e finaliza cobrando a administração mais atenção ao distrito de Vitória da União.

A direção procurou a senhora Marli Aparecida uma vez que não tinha conhecimento de tanto descaso tendo em vista que todos os registros se deram conta que a mesma havia sido atendida com NEUROLOGIA, PSICÓLOGO com exceção de fisioterapia, pois ao procurar a Unidade foi informado que o micro ônibus estava com problemas e estávamos transportando os pacientes de HEMODIALISE que são prioridades em caso de falta de transporte. A mesma entendeu a situação momentaneamente. Ao ser questionado pelo descaso esclareceu que somente fisioterapia como citado acima foi o único pedido não atendido por ela nesta Unidade de Saúde.

Sobre as consultas com especialistas, o SUS oferece o tratamento e acompanhamento para este tipo de patologia em Cacoal ou Porto Velho, onde é nossa referência quanto Município, porém a família decidiu fazer particular em Vilhena que é direito de escolha, para que não se deslocassem a esses municípios de referência do SUS, ficando assim o município isento dos pagamentos para consultas com a especialista e o tratamento medicamentos é custado pelo ESTADO que oferece o medicamento pelo programa de alto custo.

Quanto ao atendimento médico no distrito de Vitória da União de segunda a quinta-feira e uma escala de acordo com convênio firmado junto ao Ministério da Saúde se ocorrem imprevisto no intervalo de sexta a domingo a ambulância sempre esteve à disposição na sede para buscar pacientes naquele distrito. A Unidade de Mista está sempre primando pela busca em ofertar serviço de qualidade e seus usuários.

É importante esclarecer, que nessa administração municipal, não foi orientado a paciente que morasse em Vilhena, pois nós sabemos das dificuldades enfrentadas por aqueles que amam residir em sua propriedade, essa informação foi há 03 anos, segundo a própria Marli mãe da paciente Simone disse em uma conversa pessoalmente.

Colocamos-nos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.

Maria de Fatima A Machado

Diretora Hospital

DIREITO DE RESPOSTA

Eu Tânia Maria Kechner do Santos, Secretária Municipal de Saúde de Corumbiara após tomar conhecimento do vídeo publicado neste site, fui até a casa as senhora Marli, juntamente com a diretora do hospital para me informar do relato por ela apresentado.

Durante o período que estou à frente desta secretaria nunca fui visitada e nem solicitada para atendimento algum para esta senhora e nem para seus familiares.

No entanto, a mesma procurou o setor de agendamento de transporte no hospital para solicitar transporte para a filha com seu neto até Vilhena. O pedido foi atendido sendo disponibilizado um veículo para transportá-los. A referida filha também é atendida com medicamentos de auto custo, que trata-se de um Programa do Governo Estadual juntamente com o município.

A senhora Marli nos disse que sua filha faz consulta/tratamento com medico particular em Vilhena, assim como seu sobrinho que também faz tratamento particular não via SUS, orientei que procurasse a Secretaria de Saúde para que possamos nos informar do que a família necessita e assim podermos atendê-los.

Quanto ao fato da secretária ter dito para ela morar em Vilhena, a mesma dona Marli disse que faz uns três anos que isso foi dito a ela.

O distrito é atendido com uma equipe do PSF composta por um médico do Programa “Mais Médico”, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Além disso estamos adquirindo duas ambulâncias onde vamos enviar uma dessas que usamos no hospital para atender a população do distrito de Vitória da União.

Tânia Maria Kechner do Santos

Secretária Municipal de Saúde

