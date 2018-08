Vereadores denunciam falta de médicos em posto de saúde e medicamentos no HR: “É hora do prefeito tirar o pé do chão e trabalhar”

Os vereadores França Silva (PV) e Vera da Farmácia (MDB) usaram a tribuna da Casa de Leis, na sessão ordinária desta terça-feira, 21, para denunciar a falta de médicos e medicamentos no setor de saúde pública de Vilhena.

Silva iniciou seu pronunciamento solicitando ao prefeito Eduardo “Japonês” a aquisição de tabletes destinados aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a cobrou a contratação de profissionais médicos para atender a demanda de pacientes nos postos de saúde, principalmente no bairro Cristo Rei.

“Os postos de saúde não estão atendendo adequadamente. Os pacientes estão indo no dia marcado e não tem médico. Isso gera a cheia do hospital e a população não pode sofrer por isso”, enfatizou, ao dizer ainda que, mesmo sendo da base aliada e que ajudou a eleger o mandatário, vai cobrar as promessas de melhorias na saúde.

Já a vereadora Vera da Farmácia (MDB) denunciou que está faltando medicamentos e profissionais da saúde no Hospital Regional (HR) e disparou contra o mandatário: “É hora do prefeito tirar o pé do chão e começar a trabalhar”.

Ela declarou que vai continuar cobrando melhorias na saúde de Vilhena.

A assessoria de imprensa da prefeitura foi informada dos casos, mas não se manifestou até a publicação da matéria.

DENÚNCIA RELATADA POR RADIALISTA

O discurso de França Silva é congruente com a denúncia apresentada em 10 de agosto pelo radialista Júlio César Silva.

Na oportunidade, o comunicador manifestou seu descontentamento com as constantes reclamações de pacientes devido à falta de atendimento médico na unidade de saúde do Cristo Rei. Relembre AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação