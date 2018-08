VÍDEO: Colorado ganha retroescavadeira para fortalecimento da agricultura

O município de Colorado do Oeste recebeu no último final de semana uma retroescavadeira.

A máquina foi apresentada pelo prefeito José Ribamar (PSB) e agradeceu a vereadores por intervir para a consolidação do benefício conquistado através de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Claudio.

De acordo com o mandatário municipal, a retroescavadeira vai contribuir para a consolidação de uma política pública de desenvolvimento rural fortalecendo a agricultura, gerando renda e melhorando a qualidade de vida dos coloradenses.

Ele agradeceu todos os envolvidos na concretização do benefício. “Esse é resultado de um trabalho que diuturnamente vem sendo realizado para a promoção do bem estar da nossa população. Agradecemos o deputado Federal Luiz Claudio ao qual externamos nossa gratidão e aos vereadores Rudi Nauê e Natálio Santos pela articulação e pelo trabalho realizado em prol do nosso município”, destacou o prefeito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação