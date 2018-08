Acadêmicos da Unijipa visitam aterro da MFM Soluções Ambientais construído em Cacoal

Professores e estudantes do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade Panamericana de Ji-Paraná (Unijipa) realizaram uma visita para conhecerem a estrutura e o funcionamento do aterro sanitário regional da MFM Soluções Ambientais construído em Cacoal.

Acompanhados pelos professores da faculdade, dentre eles, a mestre em Ciências Ambientais, Raissa Fonseca, que pontuou a importância da aula prática para os futuros profissionais, que em breve estarão no mercado. “A visita ao aterro é fundamental para que os estudantes tenham esta visão, e isso faz toda a diferença na profissão”.

Raissa, que é engenheira ambiental, ficou feliz ao ver que a MFM está ajudando o Estado a resolver questões relacionadas ao meio ambiente. “A empresa investiu bastante na solução em destinar corretamente e tratar os resíduos urbanos, o que é muito positivo também para a saúde pública”.

Estudante de Engenharia Ambiental na Unijipa, Luis Carlos da Costa Júnior destaca que Rondônia está melhorando seus índices de atendimento quando o assunto é o lixo urbano: “Sabemos que a MFM vai inaugurar seu terceiro aterro sanitário no Estado, o que mostra grande evolução”.

Luis Carlos agradeceu a empresa pela oportunidade de conhecer o funcionamento do aterro de Cacoal e ainda se apresentou como um dos possíveis parceiros da MFM. “Temos, nós, enquanto engenheiros ambientais, uma porta aberta que gera emprego e conhecimento”, avalia.

Mestre em Engenharia Civil, o professor da Unijipa Marcos Leandro Nunes ressaltou que a MFM atende todas as diretrizes da legislação ambiental brasileira para a operação de um aterro sanitário. “No Brasil, existe preconceito sobre aterro, o que pode ser desmistificado aqui em Cacoal, onde encontramos uma obra que segue literalmente os critérios técnicos”.

Alexandre Zandonadi, coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Unijipa, ressalta que a inauguração do aterro sanitário regional de Ji-Paraná também vai estimular a inclusão social na região.

“Em Ji-Paraná, já temos uma cooperativa de catadores funcionando, mas é preciso avançar, com mais apoio do poder público e essa parceria que a MFM oferece, já em andamento especialmente em Vilhena”, destacou ele.

A MFM Soluções Ambientais desenvolve um relacionamento de transparência da empresa junto ao público e comunidades. As visitas técnicas promovem interação e conhecimento. Não só com a comunidade acadêmica, como é o exemplo da Unijipa, mas com toda a sociedade organizada em Rondônia.

